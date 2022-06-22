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Якщо Путіну чи його наступнику дозволити відростити відрубані пазурі наступна війна неминуча, – Кислиця на Радбезі ООН

Цивілізований світ у такому разі заплатить утричі більше, ніж сьогодні.

Якщо Путіну чи його наступнику дозволити відростити відрубані пазурі наступна війна неминуча, – Кислиця на Радбезі ООН
Сергій Кислиця
Фото: ЕРА/UPG

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН заявив про необхідність покінчити з російським фашизмом.

Про це він пише “Європейська правда”.

“Перехід Росії до агресивного фашистського режиму вже підтверджений її нездатністю утриматися від нападу на тих, кого вона вважає “слабкою здобиччю”. Ми всі повинні це зупинити, чим швидше, тим краще. Україна перебуває зараз на передовій, вона має необхідну волю свого керівництва, рішучість і хоробрість своєї армії та народу, а також безпрецедентну міжнародну солідарність”, – заявив Кислиця.

Він наголосив, що “якщо ми дозволимо Путіну чи його наступнику на кремлівському троні відростити свої відрубані пазурі, заюшені кров’ю українців, наступна війна неминуча”.

Кислиця підкреслив, що цивілізований світ у такому разі заплатить утричі більше, ніж сьогодні.

“Давайте покінчимо з російським фашизмом зараз!”, – наголосив посол.

Кислиця також нагадав, що свого часу голосування про прийняття Росії в ООН замість СРСР не було.

“Подія, що сталася в цій залі в грудні 1991 року, спровокувала послідовність трагічних подій. Уявіть собі, в останній день перед Різдвом голова Ради Безпеки, радянський посол Воронцов закриває засідання Ради. Наступне засідання Ради відкриває та сама людина – і, о, чудо! – як представник іншої країни – Російської Федерації. Країни, яка на той момент була відсутньою в Статуті ООН і взагалі у списку країн-членів ООН”, – розповів Кислиця.

“Не було офіційного рішення жодного органу, і не через різдвяні канікули. Президент Єльцин лише повідомив ООН про своє рішення, і хтось прийняв це рішення до виконання без публічного обговорення і без голосування. А послу Воронцову вдалося переконати генсека прийняти під ялинкою його вірчі грамоти як представника Росії”, – додав постпред України.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН 21 червня розглянула проблему підбурювання до насильства як одну з причини російської агресії проти України.

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