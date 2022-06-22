Українські лідери пояснили, як інтеграція України може підсилити ЄС

23-24 червня під час засідання Європейської ради буде прийнято остаточне рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ у Європейський Союз .

Напередодні засідання, Аспен Інститут Київ разом з міжнародними партнерами створили майданчик для діалогу між українськими лідерами та їх західними колегами. Його мета – пояснити значення набуття статусу кандидата та подальшої інтеграції України для ЄС.

Нижче ознайомтеся з переліком переваг, які, на думку спікерів, Україна принесе в Європейський Союз:

Фізична безпека. Сьогодні українська армія є єдиною діючою армією у Європі. Крім того, ми успішно боремося з так званою “другою армією світу”.

Продовольча безпека. Україна є важливим гравцем на продовольчому ринку. Вже зараз ми бачимо, як припинення поставок їжі з України через війну може вплинути на країни Африки та Середнього Сходу. При цьому, навіть в часи війни Україна залишається надійним постачальником продовольства у ЄС.

Енергетичне партнерство. Україна може стати потужним партнером Європейського Союзу у процесі відмови від російських енергетичних ресурсів, зокрема, ми можемо допомогти з компенсацією втрат цих ресурсів до 30%.

Сильний людський капітал. Український людський капітал вже досить інтегровний у європейський ринок. Це освічені та креативні люди, які значно посилять бізнес-потенціал Європи.

Діджиталізація. Україна є лідером діджиталізації у Європі. В цьому процесі вже створено багато сервісів, які в подальшому можуть стати корисними і для жителів європейських країн.

Надійне та стабільне партнерство. Україна розуміє, що статус кандидата у ЄС означає багато роботи над собою в подальшому. Втім, держава готова до ефективного виконання всіх потрібних вимог. Це доводять вісім років після підписання угоди про Асоціацію, впродовж яких Україна її майже на 70%. Крім того, навіть в часи складних викликів, більшість українських інституцій продовжують свою роботу та забезпечують громадян своїми послугами.

Аспен Інститут Київ провів події у партнерстві з Аспен Інститутом Франція та Аспен Інститутом Німеччина.

Спікери, які представляли Україну:

• Ольга Стефанішина, Віцепрем’єр-міністерка з питань Європейської та Євроатлантичної інтеграції України

• Анна Дерев'янко, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації

• Олексій Чернишов, Міністр розвитку громад і територій України

• Наталя Ємченко, директорка зі зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM Investment Group

• Олена Галушка, керівниця відділу міжнародних зв’язків Центру протидії корупції

• Марія Мезенцева, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції до Європейського Союзу.