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За добу через фонд Притули назбирали на два з трьох Байрактарів

До зібраних коштів додали суму, яку фонд виділив на цей проєкт. 

За добу через фонд Притули назбирали на два з трьох Байрактарів
Розвідувально-ударний БПЛА Bayraktar TB2 у польоті
Фото: facebook/Повернись живим

За добу через фонд Сергія Притули назбирали на два з трьох безпілотників "Байрактар", які збираються закупити для Повітряних сил ЗСУ.

З 9 ранку 22 червня по аналогічну годину наступного дня задонатили 296 млн гривень. Про це Притула написав у Facebook.

"Доплюсовуємо те, що наш фонд виділив на проєкт, і маємо сумарно 366 000 000 гривень! А це означає, що з бажаних трьох ми вже назбирали на два Байрактари. Два за добу!" – написав він.

Підтримати Повітряні сили України та долучитися до збору коштів можна за посиланням: https://prytulafoundation.org/uk/home/support_page

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