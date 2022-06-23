За добу через фонд Притули назбирали на два з трьох Байрактарів

До зібраних коштів додали суму, яку фонд виділив на цей проєкт.

За добу через фонд Сергія Притули назбирали на два з трьох безпілотників "Байрактар", які збираються закупити для Повітряних сил ЗСУ.

З 9 ранку 22 червня по аналогічну годину наступного дня задонатили 296 млн гривень. Про це Притула написав у Facebook.

"Доплюсовуємо те, що наш фонд виділив на проєкт, і маємо сумарно 366 000 000 гривень! А це означає, що з бажаних трьох ми вже назбирали на два Байрактари. Два за добу!" – написав він.

Підтримати Повітряні сили України та долучитися до збору коштів можна за посиланням: https://prytulafoundation.org/uk/home/support_page.