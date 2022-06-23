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У Дніпрі п'яний чоловік кинув з балкона гранату, постраждала дитина

Наразі зловмисника затримано.

У Дніпрі п'яний чоловік кинув з балкона гранату, постраждала дитина
Фото: dp.npu.gov.ua

У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який кинув гранату з балкону своєї квартири. В результаті вибуху постраждала дитина.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

22 червня близько 19:30 надійшло повідомленням про вибух біля одного з будинків по вулиці Запорізьке Шосе в Шевченківському районі. Внаслідок вибуху 11-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження. Дитину госпіталізовано.

Затриманим виявився 54-річний місцевий житель. Як встановили правоохоронці, чоловік перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння кинув гранату з вікна квартири сьомому поверсі будинку.

За місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили ще дві гранати та набої, зараз обшук триває. Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Відкрито кримінальні провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Нагадаємо, в Запорізької області коза зірвала декілька “розтяжок” у приміщенні, де розташувались військові окупаційної армії. Через це декілька загарбників травмувались.

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