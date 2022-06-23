​Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі на Дніпропетровщині, що тривала понад 108 годин

Ворожа атака забрала життя трьох людей, 14 отримали опіки та поранення.

Пожежа на нафтобазі у Новомосковському районі

Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровської області, що сталася через ракетні удари російських військ.

Про це повідомив голова ОДА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що приборкували полум’я понад 108 годин.

"Та ворожа атака забрала життя трьох людей, 14 отримали опіки та поранення. Восьмеро з них - у лікарні", - додав Резніченко.

Нагадаємо, 18 червня Росія вдарила трьома ракетами по нафтобазі в Новомосковському районі. Вибухнули та загорілися резервуари з мазутом та пальним.

Рятувальники постійно займалися гасінням вогню.