ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
ГоловнаСуспільствоПодії

​Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі на Дніпропетровщині, що тривала понад 108 годин

Ворожа атака забрала життя трьох людей, 14 отримали опіки та поранення.

​Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі на Дніпропетровщині, що тривала понад 108 годин
Пожежа на нафтобазі у Новомосковському районі
Фото: adm.dp.gov.ua

Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровської області, що сталася через ракетні удари російських військ.

Про це повідомив голова ОДА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що приборкували полум’я понад 108 годин.

"Та ворожа атака забрала життя трьох людей, 14 отримали опіки та поранення. Восьмеро з них - у лікарні", - додав Резніченко.

Нагадаємо, 18 червня Росія вдарила трьома ракетами по нафтобазі в Новомосковському районі. Вибухнули та загорілися резервуари з мазутом та пальним.

Рятувальники постійно займалися гасінням вогню.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також