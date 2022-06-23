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На Вінниччині лісничі знайшли ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами ППО

Бойова частина ракети ціла, а значить – "Калібр" був збитий зенітною ракетою на шляху до цілі.

На Вінниччині лісничі знайшли ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами ППО
Фото: facebook.com/kpszsu

На Вінниччині лісничі знайшли російську крилату ракету "Калібр", збиту силами протиповітряної оборони.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"В українських лісах та угіддях продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети, надіслані нам кремлівськими виродками. Так, на Вінниччині лісничі виявили ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил 21 травня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойова частина ракети ціла, а значить – "Калібр" був збитий зенітною ракетою на шляху до цілі.

Уламки ракет чи інших боєприпасів надзвичайно небезпечні речі. Бойова частина знайденої ракети становить 400 кілограмів. У разі їхнього виявлення необхідно одразу сповістити органи влади, поліцію чи військових. 

Фото: facebook.com/kpszsu

Фото: facebook.com/kpszsu
 

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