ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія втратила ще один гелікоптер і 200 окупантів за добу, – Генштаб ЗСУ

Загальні втрати ворога – 34 430. 

Росія втратила ще один гелікоптер і 200 окупантів за добу, – Генштаб ЗСУ
Ілюстративне фото

За минулу добу сили захисту Україні ліквідували 200 окупантів. Загальні втрати російської армії з 24 лютого по 23 червня орієнтовно складають 34 430 осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ на початку 120 доби повномасштабної війни Росії проти українців.

Інші втрати:

  • танків – 1504 (+8), 
  • бойових броньованих машин – 3632 (+18), 
  • артилерійських систем – 756 (+4), 
  • РСЗВ – 240 (+1), 
  • засоби ППО – 99 (+0),
  • літаків – 216 (+0), 
  • гелікоптерів – 183 (+1), 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 (+6),
  • крилаті ракети – 137 (+0),
  • кораблі/катери – 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2548 (+5),
  • спеціальна техніка – 60 (+0)

"Найбільших втрат ( за минулу добу – ред.) противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", – зазначили в Генеральному штабі. 

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо, під час спецоперації ЗСУ знищили на острові Зміїний два зенітні комплекси ворога. Йдеться про ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також