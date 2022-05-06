План Єрмака-Макфола: нові руйнівні кроки проти Російської Федерації заради миру в Україні

Енергетика
Роками Україна ледь не на кожному перехресті говорила усьому цивілізованому світу: російський природний газ – це фінансування війни та підривання безпеки Європи, але нас не чули.
Та зараз ми бачимо серед наших європейських партнерів історичний злам й публічне усвідомлення очевидного. Зокрема французька енергетична компанія Total Energies, яка спочатку продовжувала роботу в Росії, минулого тижня оголосила про повне припинення роботи й подальших інвестицій в рф.
Ключова ціль України у енергетичній сфері – це тотальне ембарго на закупівлю російських енергоносіїв, про що йдеться в розробленому Плані.
За нашими даними, Німеччина, Австрія та Угорщина, могли і б зараз повністю відмовитися від російського газу. Та для деяких держав повна відмова від російського газу – довготривалий процес. Саме тому ми закликаємо країни ЄС проміжні заходи до повної відмови від газу з РФ – процедуру закупівлі енергоносіїв через механізм escrow-рахунків.
В якості альтернативи група Єрмака-Макфола розглядає також впровадження додаткового мита або податку на імпорт російської сирої нафти. Вказані пропозиції стануть основою для нового пакету енергетичних санкцій ЄС проти російської влади.
Провал спроби продажу Роснєфтью 6,5 млн тонн нафти через вимогу про сплату в рублях, а також падіння у квітні переробки нафти на 7% – показовий приклад ефективності санкцій та точного удару по економіці агресора.
Фінансовий сектор
На думку експертів Групи, повний бан росії у SWIFT – це адекватна і ефективна реакція у відповідь на вторгнення і Україна продовжує наполягати на цьому. Лише повні блокуючі санкції на увесь банківський сектор забезпечать максимальний і необхідний ефект.
Сполучені Штати запровадили санкції у відношенні 19 російських банків, Великобританія – 12, ЄС – 9, тоді найбільший список підсанкційний банків в Канади – 24. Для всіх стає дедалі більш очевидним, що санкції ефективні лише за умови узгодженої політики в усіх юрисдикціях, і лише за умови відсутності щілин в санкційних механізмах.
Та вже зараз результат чинних обмежень вражає. Лише за минулий тиждень міжнародні резерви Кремля скоротилися на $4 млрд. До цього російські резерви вже втратили ще $38,8 млрд, а заморожені активи становлять близько половини від цієї суми.
Відчутного удару зазнали й державні компанії РФ, зокрема РЖД та ВТБ Банк, які вже не можуть сплачувати дивіденди іноземним акціонерам. Відмова від російського ринку також позитивно впливає й на іноземний бізнес: повідомлення про вихід Societe Generale з російського ринку відразу підняло вартість акцій компанії на 5%.
Наступна наша мета – повні блокуючі санкції до усіх банків з Росії. Хвиля санкційного тиску має покривати щонайменше топ-30 банків, включно зі Сбербанком і Газпромбанком. Обов'язковим вторинним санкціям мають підлягати усі установи та особи, що допомагають росіянам обходити вже чинні обмеження.
Широкий спектр блокуючих санкцій та блокування російських активів зроблять практично неможливими будь-які операції з майном російського Центробанку. Перекрити кисень російському банківському сектору – це наша фінальна мета, яка позбавить режим Путіна фінансової подушки.
Обхід санкцій
Обмежувальні заходи наших союзників змушують російське керівництво шукати шляхи обходу санкцій. Так, іноземні оглядачі неодноразово фіксували випадки, коли танкери з російською нафтою у відкритому морі перевантажували свою нафту на менші судна, щоб обійти чинні санкції.
Аналогічні дії Москви можна побачити й у інших секторах економіки: під виглядом компаній з офшорних юрисдикцій або ж "приватних" підприємств з самої Росії часто можна угледіти приховані гаманці російського оборонного та енергетичного секторів.
Саме тому експерти Групи Єрмака-Макфола вдячні за велику роботу медіа, а також журналістів-розслідувачів, які не перестають викривати російські обхідні шляхи. Ці дані допомагають реально оцінити ефективність санкцій, а також вносити необхідні зміни до них.
Багато в чому, саме завдяки відкритим і незалежним медіа уряди наших партнерів (та й сама Україна) можуть швидко й ефективно вводити вторинні санкції, які повністю перекривають кисень агресору.
Висновок
Шостий пакет санкцій вже зараз знаходиться на розгляді представників Європейської Комісії.
Група експертів з розробки Плану Єрмака-Макфола сподівається, що новий пакет обмежень міститиме якісно інший підхід по багатьох санкційних питаннях та враховуватиме в тому числі і пропозиції розроблено Плану.
Експортний контроль без лазівок, всеосяжне блокування співробітництва з Росією в сфері ВПК, припинення постачання російських енергоносіїв, а також розширення і синхронізація санкцій у банківському секторі – це пріоритетні завдання вже на найближчий час.
Група продовжує свою роботу над моніторингом ефективності санкцій та подальшими working papers для деталізації запропонованого плану дій. Головна перевага групи – це зібрані в 1 місці всі основні ідеї щодо санкцій, а також найвищий експертний рівень.
Варто пам'ятати: для України ставка в цій війні – існування. Ми не маємо права на поразку, так як і наші партнери. Потрібно бути принциповими, послідовними і рішучими, адже другого шансу може і не бути.