План Єрмака-Макфола: нові руйнівні кроки проти Російської Федерації заради миру в Україні

Санкції проти Російської Федерації – один з найважливіших напрямків роботи української влади. Підтримка наших союзників та партнерів, разом з успіхами ЗСУ на полі бою, є запорукою загальної перемоги над ворогом у війні.

Протягом трьох тижнів Група, роботу якої координують глава Офісу Президента України Андрій Єрмак та посол Майкл Макфол, провела детальні розрахунки та дослідження заради однієї цілі – всеосяжного зростання санкційного тиску на агресора.

Над розробкою Плану дій щодо посилення санкцій проти росії працює потужна команда з півсотні провідних світових експертів. З упевненістю можна сказати, що ця Група є однією з найбільш професійних, які брали участь в розробці санкцій проти будь-якої держави, не лише Росії.

Фото: ОПУ Глава ОПУ Андрій Єрмак під час презентації послам іноземних держав Плану дій групи Єрмака-Макфола щодо санкцій проти РФ

Серед учасників Групи – експерт з перехідних економік Східної Європи Андерс Аслунд, політичний філософ і автор концепції «кінця історії» Френсіс Фукуяма, сучасний британський історик Тімоті Ґартон-Еш, представники дипломатичного корпусу США в Україні Джон Гербст, Стівен Пайфер, Вільям Тейлор, економісти Бенджамін Мол, Джейкоб Нел та багато інших.

Залучення досвідчених дипломатів, фінансистів, правинків Стенфорду, Прінстону, Оксфорду, Колумбійського університету й кращих аналітичних центрів світу гарантують підтримку України за кордоном та дозволяють оперативно ухвалити важливі рішення урядами наших партнерів.

Ухвалений План Єрмака-Макфола є повноцінною дорожньою картою як для України, так і для наших партнерів з якісною деталізацією за усіма пріоритетними напрямками: енергетиці, фінансовому секторі, транспорті та військово-промисловому комплексі.