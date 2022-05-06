У травні Україна розраховує отримати фінансову допомогу від Канади, США, Японії, Німеччини та Італії

Міністерство фінансів України розраховує отримати в цьому місяці низку кредитів та грантів від держав-партнерів. Але основним фінансовим інструментом, на який покладаються, є спеціальні права запозичення, повідомив очільник Мінфіну Сергій Марченко в інтервʼю "Інтерфакс-Україна".

"Маємо великі очікування щодо того, що ми можемо отримати найближчим часом від наших партнерів. Це $500 млн додаткового гранту США, EUR150 млн від Німеччини, італійці узгодили новий кредит у EUR200 млн. Іще 1 млрд (канадських) доларів від Канади, яка узгодила таку суму через адміністративний рахунок МВФ. Ці кошти очікуємо найближчим часом", – сказав він.

Він додав, що після додаткових переговорів Японія підтвердила намір виділити Україні в травні $300 млн. Ніделанди мають надати кредитування, також розраховують на $200 млн першого траншу кредиту International Development Association Світового банку (СБ) на $1 млрд, іще $100 млн від СБ покриття видатків із виплат внутрішньо переміщеним особам, а також $60 млн покриття соціальних виплат.

"Британці через мультидонорський трастовий фонд СБ підтвердили додаткову гарантію до того, що вони вже надали в розмірі $500 млн. По EUR10 млн очікуємо від Латвії та Литви, а також Австрії, ще $10,5 млн – від Швейцарії, EUR20,5 млн – від Данії. Крім того, Польща та Фінляндія наразі вирішують суму та механізм допомоги. Ще EUR20 млн – від Норвегії, також через трастовий фонд. Ісландія у травні має надати 470 тис. євро", – зазначив міністр фінансів.

Марченко наголосив, що Європейський інвестиційний банк має перепрофілювати чинні проєкти на суму майже EUR 1,1 млрд, для чого очікується рішення Єврокомісії, і також можливе виділення кредиту Францією.

"Але інструмент, на який ми покладаємо основні сподівання, це спеціальні права запозичення. Був лист прем'єр-міністра країнам – потенційним донорам, які можуть поділитися часткою SDR. Ішлося про 10%. Нині ми працюємо над механікою цього процесу", – зазначив глава Мінфіну.

Дефіцит держбюджету у квітні становив 89,7 млрд грн порівняно з 80,6 млрд грн у березні. У доходах загального фонду 76,2 млрд грн грантова допомога становила 22 млрд грн.

Нагадаємо, за даними МВФ, Україна в стані повномасштабної війни потребує підтримки в $5 млрд кожного місяця. Марченко визнав, що коштів надійшло недостатньо, проте проблему, як і в березні, вдалося зняти за рахунок управління ліквідністю.

За словами голови уряду Дениса Шмигаля, Міжнародний валютний фонд уже створив спецрахунок, на який партнери України перераховуватимуть кошти для підтримки задоволення платіжного балансу, бюджетних потреб та стабілізації економіки.