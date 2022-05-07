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​РФ хоче наповнити ринок підсанкційними товарами через інші країни, − Єрмак

Ввіз товарів, які розраховані на продаж на ринку іншої країни у Росію, не буде вважатися в РФ порушенням прав правовласника.

​РФ хоче наповнити ринок підсанкційними товарами через інші країни, − Єрмак
Санкції проти Росії

Міністерство торгівлі і промисловості РФ видало наказ, згідно з яким ігнорується заборона правовласників на експорт до країни товарів, що розраховані на продаж на ринку іншої держави.

Про це повідомив у Telegram глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Якщо пояснити простими словами − якщо автомобілі Tesla з лого компанії були направлені на продаж в умовному Казахстані, то в Росії їх реалізація вважається порушенням прав правовласника", − пояснює Андрій Єрмак. 

Відповідно до нового документа, ввіз товарів, які розраховані на продаж на іншому ринку, без згоди правовласника, тепер не буде визнаватися порушенням його прав в Росії. Кремль просто ігноруватиме заборони третіх країн. На думку глави Офісу президента, таким чином в РФ планують відкрити шлях до обходу обмежень, а також до наповнення ринку товарами компаній, які пішли з Росії, через інші країни.

Нагадаємо, президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив про те, що пропозицію Європейської комісії щодо шостого пакету санкцій з ембарго на нафту для Росії через війну, яку вона розв'язала проти України, підтримають усі країни-члени Європейського Союзу.

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