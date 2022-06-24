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Зеленський, Шмигаль і Стефанчук у відео з нагоди статусу кандидата в члени ЄС: "Процес інтеграції України – незворотній"

Тепер парламент має ухвалити євроінтеграційні закони, а уряд – розробити дорожню карту. 

Зеленський, Шмигаль і Стефанчук у відео з нагоди статусу кандидата в члени ЄС: "Процес інтеграції України – незворотній"
Фото: noc-ukr.org

Президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і премʼєр-міністр Денис Шмигаль записали відеозвернення з нагоди надання Україні статусу кандидатки в члени Європейського Союзу.

Зеленський в оприлюдненому ролику зазначив, що тепер офіційно визнано: Україна – не місток, не подушка між Заходом і РФ, не буфер між Європою та Азією, не сфера впливу, не "сіра" зона, не транзитна територія. 

"Не прикордоння між орками та ельфами. Україна – це майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС. Україна – кандидат на вступ до Європейського Союзу!" – наголосив він.

Президент зазначив, що світ побачив унікальну рису українців – чим більше в нас не вірять, то краще в нас виходить.

Зеленський пояснив, що статус кандидата в члени ЄС – це не просто нова сходинка. Це нова вершина, новий том у історії європейської інтеграції. Статус кандидата – це точка неповернення, це новий імідж.

Стефанчук зазначив, що статус кандидата є визнанням досягнень.

"Це потучний політичний меседж. Його почікують і солдати в окопах, і кожна сімʼя, яка була змушена тікати за кордон. Але почують його і в бункері. Ми не можемо змінити географії", – повідомив він.

Однак, на погляд Стефанчука, в цьому випадку історія перемогла географію.

Шмигаль у ролику заявив, що статус кандидата також є оцінкою ринкових перетворень.

"Відтепер наша держава зможе не тільки переймати європейський досвід, але й зможе впливати на формування галузевих політик до Євросоюзу. Відтепер процес інтеграції України в ЄС є незворотнім", – зазначив він.

Уряд розробить дорожну карту для втілення необхідних для вступу в ЄС норм. Рада ухвалить необхідні євроінтеграційні закони. Українців же Зеленський закликав бути відданими європейським цінностіям і розуміти, що ніхто не збудує Україну, крім нас. Він наголосив, що Україна прагне не приєднатись, а повернутись до європейської родини. 

Нагадаємо, учора Європейська Рада ухвалила історичне рішення і надала Україні статус кандидатки в члени Європейського Союзу. Тепер Україна має виконати необхідні кроки задля початку перемовин про вступ до Євросоюзу.

Заявку на вступ до ЄС президент Зеленський підписав на пʼятий день повного вторгнення Росії, 28 лютого. 

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