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Захисникам доведеться відійти від Сєвєродонецька на більш укріплені позиції, – Гайдай

Відповідний наказ вони уже отримали. 

Захисникам доведеться відійти від Сєвєродонецька на більш укріплені позиції, – Гайдай
Сєвєродонецьк
Фото: Facebook/Дар'я Касьянова

Українські захисники будуть змушені відійти від Сєвєродонецька на більш укріплені позиції. Відповідний наказ вони вже отримали.

Про це вранці 24 червня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ніхто не кидає наших хлопців, ніхто не допустить оточення. Саме зараз та ситуація, коли перебувати на розбитих позиціях просто заради того, щоб там перебувати, немає сенсу. Тому що з кожним днем кількість загиблих на неукріплених територіях може рости", – пояснив він. 

Захисники вийдуть із Сєвєродонецька на підготовлені позиції, і звідти будуть вести вогонь по окупантах. 

На Лисичанськ ворог наступає з боку Золотого і Тошківки. Сили противника набагато переважають сили захисту. ДРГ вже заходили на околиці міста, однак їх вибили. Зі Старобільська в бік Лисичанська виїхало шість "Точок У". 

Евакуацію з Лисичанська спробують продовжити сьогодні. 

Нагадаємо, на початок тижня в укриттях сєвєродонецького Азоту перебували понад 500 мирних людей, зокрема й діти. Евакуювати їх можливості не було через невпинні ворожі обстріли.

Сєвєродонецьк російська армія нищила вогнем щоденно понад 70 днів. Критично зруйновано понад 80% будинків – відновити їх неможливо.

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