Окупанти досягли південної околиці Лисичанська і посилюють своє угруповання навколо Сєвєродонецька, – ISW

У Луганській області російські війська, ймовірно, досягли південної околиці Лисичанська.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Окупанти посилюють своє угруповання навколо Сєвєродонецька, щоб завершити захоплення як Сєвєродонецька, так і Лисичанська.

“Ці досягнення навряд чи забезпечать російським силам вирішальну перевагу у подальших операціях в Україні та ще більше послаблять можливості Росії”, – зазначають аналітики.

Російські сили продовжують спроби оточити українське угруповання у Гірському та Золотому та, ймовірно, переходять до взяття під контроль цих населених пунктів.

Окрім того, росіяни, ймовірно, перекрили українські шляхи сполучення вздовж траси T1302 та використовують нещодавні успіхи на трасі для посилення наступу на Лисичанськ.

Водночас білоруські сили проводять мобілізаційні навчання вздовж кордону з Україною. Однак білоруси навряд чи вступлять у війну в Україні через їх обмежені можливості та несприятливі внутрішні наслідки військового втручання від імені Росії.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила вчора, що найближчим часом російські загарбницькі війська намагатимуться захопити Сєверодонецьк та Лисичанськ.

Надалі ворог планує зосередити свої зусилля над заволодінням Краматорська та Слов’янська.