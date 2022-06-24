Між Україною та Молдовою буде відновлено залізничне сполучення

З осені відновиться рух поїздів для вантажних перевезень на ділянці залізниці Березино (Україна) – Бессарабка (Республіка Молдова).

Про це повідомило міністерство інфраструктури Молдови.

“Таким чином, Республіка Молдова зможе експортувати/імпортувати товари через порт Ізмаїл, розташований на Дунаї, зменшуючи затори в порту Рені. Водночас через цей відрізок залізничної колії Україна зможе експортувати товари до Республіки Молдова та до країн ЄС”, - йдеться у повідомленні.

В мінінфрасруктури Молдови також зазначили, що будівництво ділянки планується провести на відстані приблизно 23 км. З них 1,2 км залізниці буде побудовано на території Республіки Молдова.

Нагадаємо, 23 червня Молдова, як і Україна, отримала статус кандидата у лени Євросоюзу.