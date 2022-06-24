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Захисники відбили атаку на Лисичанськ, – Гайдай

Миколаївку ворогу вдалося тимчасово окупувати. 

Захисники відбили атаку на Лисичанськ, – Гайдай
Лисичанськ
Фото: Луганська ОВА

ЗСУ відбили атаку на Лисичанськ – ворог наступав у напрямку південної околиці, але зазнав втрат і відійшов.

В Сєвєродонецьку бої тривають, а Миколаївкою заволоділа окупаційна армія. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

В Лисичанську знайшли тіла ще двох загиблих від ворожих обстрілів. Одного пораненого чоловіка госпіталізували. 

"Лисичанськ та Борівське витримали авіаційні удари. Зі всіх наявних видів озброєння російська армія відкривала вогонь по Сєвєродонецьку, Білій Горі, Вовчоярівці. У Сєвєрдонецьку окупанти пошкодили територію «Азот» та цегляного заводу, обстріляли селища Синецький та Павлоград та три розбиті декілька тижнів тому мости. Багато будинків та приміщення житлово-комунального господарства зруйновано в Лисичанську, страждають від російських снарядів навколишні села", – повідомив Гайдай.

Учора і сьогодні зранку ворог вів наступ у районі Мирної Долини. Наступ ворога в районі Борівського успішно зупинений.

Нагадаємо, що окупанти прагнуть повністю захопити Луганську область. Сєвєродонецьк росіяни намагаються окупувати вже понад 70 днів, нещадно обстрілюючи місто з усього наявного в них спектру озброєння. 

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