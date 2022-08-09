Уряд представить парламенту новий законопроєкт про інноваційні парки

Їх в Україні налічують понад пів сотні.

Уряд затвердив новий законопроєкт про інноваційні парки.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

За його словами, документ направлений на розвиток української економіки.

"Таких парків в Україні вже більш ніж пів сотні. Наша мета — збільшити їхню кількість та підвищити ефективність роботи. Тому законопроект створює системний підхід для підтримки інновацій у межах цих парків і систематизує державну політику щодо їхньої роботи", - зауважив Шмигаль.

Нагадаємо, проєкт закону про локалізацію та про інноваційні парки депутатам подавали на розгляд ще торік.

Минулого місяця прем'єр анонсував створення двох індустріальних парків у Чернівецькій області.