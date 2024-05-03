НБУ заборонив банкам, ломбардам, страховим компаніям проводити операції з товарами подвійного призначення

Національний банк України заборонив банкам і небанківським фінансовим установам приймати від українців у заставу товари подвійного призначення.
Про це йдеться на сайті НБУ.
"Йдеться про товари, які можуть бути використані у військових цілях та включені до Єдиного списку товарів подвійного використання в додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року № 86 (зі змінами)", - зазначив Нацбанк.
Цю заборону ввели для виконання рішення РНБО про боротьбу із наслідками азартних ігор. Рішення НБУ набере чинності 4 травня.
- Перелік товарів подвійного призначення є на сайті Державної служби експортного контролю.
- До цього переліку входять, зокрема, різні види зброї та озброєння, дрони, електроніка, комп'ютери, різні датчики і лазери, навігаційне обладнання тощо.
- У квітні Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".
- Документ зокрема пропонує заборони на час дії воєнного стану доступ до азартних ігор для військовослужбовців.
- Поштовхом до такого кроку стала петиція від бійця 59 бригади Павла Петриченка (який невдовзі загинув на війні) заборонити гральний бізнес.
- Військовий поскаржився на шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та суспільству. Зокрема, для деяких бійців азартні ігри стають єдиним способом справитись зі стресом, тож є випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення та беруть мікрокредити або ж здають в ломбарди дрони та тепловізори.