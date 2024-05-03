НБУ заборонив банкам, ломбардам, страховим компаніям проводити операції з товарами подвійного призначення

Цю заборону ввели для виконання рішення РНБО про боротьбу із наслідками азартних ігор.

Національний банк України заборонив банкам і небанківським фінансовим установам приймати від українців у заставу товари подвійного призначення.

Про це йдеться на сайті НБУ.

"Йдеться про товари, які можуть бути використані у військових цілях та включені до Єдиного списку товарів подвійного використання в додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року № 86 (зі змінами)", - зазначив Нацбанк.

Цю заборону ввели для виконання рішення РНБО про боротьбу із наслідками азартних ігор. Рішення НБУ набере чинності 4 травня.