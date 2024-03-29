Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки, Держспецзвʼязку, Мінцифри та Секретарю РНБО проаналізувати ситуацію з онлайн-казино в Україні і запропонувати рішення щодо цього питання.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 29 березня, реагуючи на петицію військовослужбовця 59 бригади Павла Петриченка.

"Сьогодні дуже швидко зібрала необхідні голоси петиція щодо тематики казино – онлайн-платформ гральних. Про те, як це поширено і як це впливає на частину суспільства. Я доручив голові Служби безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати мені всю аналітику із цього питання і наступного тижня запропонувати рішення", - сказав Зеленський.

Пропозиція військового з'явилася на сайті електронних петиції нині, 29 березня, і одразу ж набрала понад 26 тисяч голосів з необхідних 25 тисяч.

У ній військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко заявив про шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та суспільству.

"Військовослужбовці вже третій рік знаходяться далеко від своїх сімей, в стресових умовах та без можливості повноцінного відпочинку, тож є особливо психологічно вразливими. Для багатьох із них азартні ігри стають єдиним способом справитись зі стресом, а тому швидко викликають дофамінову залежність та послаблюють їх самоконтроль. Непоодинокі випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення та беруть мікрокредити, цим заводячи себе та свої сім’ї в “боргову яму”, або ж здають в ломбарди дрони та тепловізори, цим завдаючи шкоди не лише собі, але і побратимам.", - йдеться в тексті петиції.

Військовий заявив, що гральний бізнес користається такою вразливістю навмисне спрямовуючи свою рекламу на військовослужбовців, використовуючи символіку ЗСУ у своїх онлайн-казино та “відбілюючи” свою діяльність невеликим благодійними пожертвами на користь ЗСУ".

Боєць запропонував на час воєнного стану заборонити:

азартні ігри та доступ до онлайн-казино для військовослужбовців,

рекламу азартних ігор з використанням символіки ЗСУ, та будь-якої повʼязаної символіки чи предметів з війною та армією;

благодійним фондам співпрацювати із учасниками грального ринку;

військовим частинам приймати на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від учасників грального ринку або пов’язаних фізичних чи юридичних осіб;

будь-яку рекламу чи публічні згадки фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям та ін.

Торік Мінцифри пропонувало ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та автоматизувати видачу гральної ліцензії.