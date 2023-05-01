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Уряд пропонує ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей і автоматизувати видачу гральної ліцензії

На думку Федорова, організаційні зміни дозволять швидко впровадити IT-систему онлайн-моніторингу, що допоможе отримувати дані про взаємодію операторів грального бізнесу і держави.

Уряд пропонує ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей і автоматизувати видачу гральної ліцензії
Фото: ukrainegaming.com.ua

Мінцифри пропонує ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та автоматизувати видачу гральної ліцензії. Уряд уже підтримав цю пропозицію, тож законопроєкт відправиться на розгляд парламенту.

Про це віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у фейсбук

"Після підтримки депутатами рішення дозволить прибрати людський чинник у видачі ліцензій – процес стане автоматичним і відбуватиметься за чіткими критеріями", – заявив він. 

На думку Федорова, організаційні зміни дозволять швидко впровадити IT-систему онлайн-моніторингу, що допоможе отримувати дані про взаємодію операторів грального бізнесу і держави.

КРАІЛ була створена після легалізації грального бізнесу в 2020 році. За цей час комісія встигла втрапити в скандал із видачею ліцензії мережі 1XBet. 1XBet мала кінцевих бенефіціарів у Росії. 

Восени 2022 Мінцифри запропонувало ліквідувати КРАІЛ. 

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