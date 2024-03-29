"Нафтогаз" розраховує заощадити до 500 млн кубометрів газу завдяки ранньому завершенню опалювального сезону

Однак, навіть із такою економією поки що передчасно говорити про відновлення експорту.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов розраховує на завершення опалювального сезону всією місцевою владою до кінця поточного тижня, завдяки теплій погоді. Це дасть змогу заощадити значну кількість газу.

"...умовно можемо говорити, (що) якби температура була звичайною, і ми продовжували б цей опалювальний сезон, або була б холодна весна, то, можливо, ми заощадили б приблизно 500 млн кубометрів газу", - сказав він в ефірі національного телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

Водночас Чернишов зазначив, що навіть із такою економією цього року ще передчасно говорити про відновлення експорту газу, хоча Україна "абсолютно впевнено рухається статусу держави - експортера".

Щодо цін на газ, глава "Нафтогазу" наголосив, що для населення під час війни вони залишаться регульованими, і на сьогодні обмежені 7,96 грн за куб. м.

При цьому Чернишов зазначив, реальна ціна, яка визначається попитом і пропозицією, становить приблизно 12 тис. грн за 1000 куб. м, а покриття різниці між цінами здійснює "Нафтогаз" фактично як дотацію населенню.