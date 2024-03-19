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Україна завершить опалювальний сезон достроково, – голова “Нафтогазу”

Також очільник компанії заявив, що Україна спокійно пережила зиму.

Україна завершить опалювальний сезон достроково, – голова “Нафтогазу”
очільник НАК Олексій Чернишов
Фото: naftogaz.com

Голова НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов в інтерв’ю Le Figaro повідомив, що цього року Україна завершить опалювальний сезон достроково.

“Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня. Україна спокійно пережила зиму. Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії, і підготувалися”, – повідомив Чернишов.

Він зазначив, що українська енергосистема дуже надійна. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати її щодня.

На початку березня Олексій Чернишов заявив, що Україна пройшла зиму на газі власного видобутку. Голова НАК назвав це історичною подією.

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