Поплічники ворога переховувались в орендованій квартирі у Харкові. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Служба безпеки України заявила, що викрила ще двох ворожих поплічників, які співпрацювали з агресором у період боїв за Харків.

За даними спецслужби, ними виявились двоє колишніх посадовців однієї з філій державної компанії «Харківгаз», які після захоплення регіону підтримали загарбників. За це одного із фігурантів призначили керівником окупаційної «газової служби», а його спільника – «головним інженером» псевдоустанови.

Одразу після «призначення» вони передали рашистам карти газових мереж області. Цю інформацію агресор використовував для підготовки масованих обстрілів регіону.

Також окупанти «враховували» картографічні відомості для облаштування інженерних загороджень та мінних полів, спрямованих на стримування контрнаступальних операцій ЗСУ.

Крім того, фігуранти займалися відбором «блакитного палива» з української газотранспортної системи для потреб загарбників. Для цього зловмисники відновили роботу газорозподільної станції у захопленому на той час Чугуївському районі.

За даними слідства, рашисти використовували викрадену сировину щоб обігрівати пункти тимчасового базування російських військ та місцевої окупаційної адміністрації РФ.

Після визволення громади обидва ворожі поплічники намагалися «залягти на дно» у Вовчанську, а згодом переховувались в орендованій квартирі у Харкові.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження фігурантів і затримали.На підставі зібраних доказів зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене групою осіб).

Наразі вони під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше СБУ повідомила, що колишня освітянка під час окупації села на Харківщині “зливала” ворогу дані про українських патріотів. Саме за її наведенням рашисти викрали та ув’язнили до катівні декількох учасників руху опору в регіоні.