Частину земель Чорнобильського заповідника передадуть прикордонникам

На цих територіях будуть облаштовувати фортифікаційні споруди та огорожі.

Частину земель Чорнобильського заповідника передадуть у розпорядження Державної прикордонної служби для будівництва оборонних укріплень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що загальна потреба землевідведення уздовж кордону складає понад 23 тис. га. З них – понад 2 тис. га є землями природно-заповідного фонду, які віддадуть військовослужбовцям.

"Прикордонникам у постійне користування надаються земельні ділянки шириною 30-50 метрів уздовж кордону на суші та по берегу української частини річки, озера та іншої водойми. Біля кордону з Росією та Білоруссю ширина такої ділянки до двох кілометрів", – уточнили в МВС.

На цих територіях прикордонники будуть проводити будівництво, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.

Наразі підготовлений проєкт указу президента щодо зміни меж території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника проходить погодження в центральних органах виконавчої влади.