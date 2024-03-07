Частину земель Чорнобильського заповідника передадуть прикордонникам

Частину земель Чорнобильського заповідника передадуть у розпорядження Державної прикордонної служби для будівництва оборонних укріплень.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Зазначається, що загальна потреба землевідведення уздовж кордону складає понад 23 тис. га. З них – понад 2 тис. га є землями природно-заповідного фонду, які віддадуть військовослужбовцям.
"Прикордонникам у постійне користування надаються земельні ділянки шириною 30-50 метрів уздовж кордону на суші та по берегу української частини річки, озера та іншої водойми. Біля кордону з Росією та Білоруссю ширина такої ділянки до двох кілометрів", – уточнили в МВС.
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На цих територіях прикордонники будуть проводити будівництво, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.
Наразі підготовлений проєкт указу президента щодо зміни меж території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника проходить погодження в центральних органах виконавчої влади.
- У лютому минулого року в Чорнобильській зоні відбулися навчання силових структур, у ході яких навчались відбивати можливу атаку зі білоруського напрямку.