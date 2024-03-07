Росія вербує громадян Індії і Непалу на війну під виглядом роботи в Німеччині, Дубаї та РФ

Росія вербує чоловіків із Індії та Непалу на війну під виглядом пропозицій роботи в РФ, Німеччині чи Дубаї. The Guardian розповіла про декількох таких найманців.

Один із них, Хеміль Мангукія, в грудні був завербований через відео на YouTube, яке обіцяло роботу "охоронця" неподалік лінії бойових дій в Україні. Однак замість цього він місяць перебував у військовому таборі, а потім – на передовій, де рив для окупантів окопи, носив боєпрпиаси і керував гвинтівками і кулеметами.

Уже в лютому дзвінки від Мангукії родичам припинилися – найманець окупантів вмер. Тіло його родина не отримала.

У Непалі масштаб вербування громадян на війну виявився ще гіршим. За деякими оцінками, є вже тисячі непальців, які потрапили до російської армії. Не всі з них зробили це добровільно.

Багато непальців були вихідцями з бідних сіл, де немає роботи, і подорожували під фальшивими обіцянками високооплачуваної роботи – без згадки про "активну війну" – і часто накопичували борги на тисячі доларів за гонорари, сплачені агентам. Офіційно під час конфлікту загинуло 12 непальців, але одна організація заявила, що підтвердила 19 загиблих з країни. Згідно з повідомленнями, боєць з Непалу загинув під час того самого ракетного удару, який убив Мангукію.

Уряд Індії, який має тісні стосунки з Росією, визнав, що 20 індійців працюють на російську армію, і заявив, що "докладає всіх зусиль для їхнього раннього звільнення".

Амріт Бахадур Рай, речник міністерства закордонних справ Непалу, сказав, що вони також "постійно" працюють над поверненням людей, але визнав, що не знають точної кількості своїх громадян у Росії. Рай сказав, що 245 сімей подали заяви, стверджуючи, що їхні родичі опинилися там в армійській пастці, і відомо, що ще п’ять були взяті в полон Україною.