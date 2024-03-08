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П'ятеро людей поранені в Херсонській області. РФ била у будинки, театр та інфраструктуру

Уночі росіяни вдарили ще й безпілотниками. 

У Херсонській області внаслідок російських обстрілів учора поранення отримали п'ятеро цивільних. Ворог обстрілював Кізомис, Золоту Балку, Станіслав, Миколаївку, Антонівку, Дудчани, Михайлівку, Широку Балку, Томину Балку, Білозерку, Качкарівку, Садове, Понятівку, Придніпровське та Херсон.

Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та господарчі споруди. Уночі росіяни атакували ще й ударними БпЛА Shahed – захисники збили дві одиниці, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені  3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків", – сказав він.

По Новоолександрівській громаді Бериславського району ворог завдав ракетного удару. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено будівлю театру та музею. Зафіксовані влучання у газогін, підприємство, магазин, гаражні приміщення та автівки.

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