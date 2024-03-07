Головне за четвер, 7 березня: удар по Сумах, бої на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, указ про звільнення строковиків

Бої під Авдіївкою, 70 бойових зіткнень, ворожі обстріли, погодження кандидатури Залужного на посаду посла у Великій Британії. Яким запам’ятається 743-й день повномасштабної війни.

7 березня Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ. МЗС уже спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман.

Погодження відбулося в день візиту міністра оборони Британії Гранта Шаппса до Києва.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 70 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 7 березня – в нашій новині.

Сьогодні вдень росіяни вдарили в місті Суми по об'єкту цивільної інфраструктури. Ворог завдав авіаційно-ракетного удару, повідомили в ОВА.

Повідомлялося про одного пораненого. Пошкоджене приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги та водоканалу.

Попереднього удару місто зазнало вчора. Внаслідок російської атаки горів п'ятиповерховий житловий будинок. Загалом наслідки удару ліквідовували за трьома різними адресами.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби.

Як йдеться в документі, військовослужбовців строкової служби мають звільнити в запас у квітні – травні 2024 року.

Звільнення в запас стосується військовослужбовців строкової військової служби, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану.

Комітет Європарламенту підтримав пропозицію Єврокомісії продовжити для України дію безмитної торгівлі ще на один рік. Раніше таке ж рішення схвалили посли держав-членів ЄС у рамках COREPER.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і торговий представник України Тарас Качка. Він зазначив, що це процедурне голосування запускає політичне схвалення цього рішення, яке має відбудитися вже без обговорень.

"Ще тиждень тому до пропозиції Єврокомісії було подано більше 100 правок в аграрному та торговому комітеті. Майже всі вони пропонували звузити доступ до ринку ЄС української продукції. Причина – вимоги фермерів та прийдешні вибори до Європарламенту. Через активну роботу з державами-членами – і перш за все Польщею, з євроінституціями і євродепутатами вдалось зменшити кількість правок, які голосувалися до двох. І вони не набрали достатніх голосів. Вже це означає, що нормальна європейська політика бере верх над передвиборчою гонкою за медійно привабливими рішеннями. Зрештою, як би не було складно вибудовувати внутрішню аграрну політику ЄС, підтримка Європарламенту для нас політично важлива. Щоб ніхто не спекулював, що егоїзм бере верх над солідарністю з Україною", – написав Качка у фейсбуці.

Докладніше – в новині.

7 березня Швеція офіційно стала 32-им членом НАТО.

Протокол про приєднання оприлюднили на сайті Держаного департаменту США.

У документі зазначено, що "7 березня 2024 року були виконані умови набуття чинності, викладені у статті II Протоколу до Північноатлантичного договору про приєднання Королівства Швеція".

Шведський прапор піднімуть над штаб-квартирою блоку 11 березня.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!