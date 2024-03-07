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Зеленський підписав указ про звільнення в запас строковиків

Строковиків мають звільнити в запас у квітні – травні 2024 року. 

Зеленський підписав указ про звільнення в запас строковиків
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби.

Про це стало відомо з повідомлення на сайті президента України.

Як йдеться в документі, військовослужбовців строкової служби мають звільнити в запас у квітні – травні 2024 року. 

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Йдеться про строковиків Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Звільнення в запас стосується військовослужбовців строкової військової служби, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану.

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