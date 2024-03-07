Зеленський підписав указ про звільнення в запас строковиків

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби.
Про це стало відомо з повідомлення на сайті президента України.
Як йдеться в документі, військовослужбовців строкової служби мають звільнити в запас у квітні – травні 2024 року.
Йдеться про строковиків Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових формувань.
Звільнення в запас стосується військовослужбовців строкової військової служби, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану.
- 22 лютого президент вніс до Верховної ради законопроєкт щодо термінів строкової військової служби.
- 23 лютого Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки у 2024 році. Під час дії воєнного стану їм буде надана можливість звільнення у запас.
- 26 лютого Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків.