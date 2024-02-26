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Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків

Відповідний законопроєкт Рада підтримала 23 лютого.

Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків.

Це відображено у картці документа №11035 "Проект Закону про внесення змін до глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби".

Рада підтримала проєкт закону 23 лютого. Йдеться про демобілізацію військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки у 2024 році. Під час дії воєнного стану їм буде надана можливість звільнення у запас.

Документ відправили 26 лютого на підпис Зеленському. Він його одразу ж підписав.

  • Зміни передбачають, що під час проведення мобілізації, військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною першою статті 23 закону про військову службу, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до частини девʼятої статті 23 цього Закону, як виняток з положень частини девʼятої статті 23 цього Закону звільняються з військової служби в запас у строки, визначені Указом Президента.
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