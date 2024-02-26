Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків

Президент Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків.

Це відображено у картці документа №11035 "Проект Закону про внесення змін до глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби".

Рада підтримала проєкт закону 23 лютого. Йдеться про демобілізацію військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки у 2024 році. Під час дії воєнного стану їм буде надана можливість звільнення у запас.

Документ відправили 26 лютого на підпис Зеленському. Він його одразу ж підписав.