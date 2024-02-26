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Армія РФ стягує свої резерви під Куп'янськом, – речник ЗСУ

Основною метою ворога є захоплення Куп'янська.

Армія РФ стягує свої резерви під Куп'янськом, – речник ЗСУ
Фото: EPA/UPG

Російська армія стягує свої резерви на Харківський напрямок, їх основною ціллю є захоплення Куп'янська. 

Про це заявив речник ОСУВ Хортиця Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За словами Іллі Євлаша, ситуація на Куп'янському напрямку залишається складною. Там ворог залучає важку техніку та збільшує кількість особового складу, не шкодуючи їх. Також армія РФ укріплює лінію кордону та посилює резерви підрозділами Росгвардії під Куп'янськом. 

ЗСУ у свою чергу активно застосовують FPV-дрони, знищуючи до 60% техніки противника під час наступів зазначає речник.

"Ми зайняли досить потужні укріплення, збудували лінію оборони на Лимано-Куп'янському напрямку поблизу Куп’янська, обладнано дуже багато інженерних споруд", — розповів Євлаш.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Куп'янськ був звільнений від окупантів восени 2022. З літа 2023 росіяни намагаються повторно окупувати це логістично важливе місто.У Кремлі хочуть, щоб російські війська захопили Авдіївку та Куп'янськ до початку президентських виборів у РФ. Таким чином Путін хоче досягти успіху під час передвиборчої кампанії.Останнім часом росіяни все частіше перекидають резерви штурмових батальйонів до Куп'янська.

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