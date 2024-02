Рада проголосувала за закон про демобілізацію строковиків

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки у 2024 році. Під час дії воєнного стану їм буде надана можливість звільнення у запас.

Про це повідомляють народні депутати під час засідання Верховної Ради України.

За зміни до глави ХІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу" щодо строків строкової військової служби проголосували 319 нардепів.

Законом передбачено, що «під час проведення мобілізації, оголошеної Указом Президента України від 24 лютого 2022 року No 65/2022 "Про загальну мобілізацію", затвердженим Законом України від 3 березня 2022 року No 2105-IX (із наступними змінами), та дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року No 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року Ne 2102-IX (із наступними змінами), військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною першою статті 23 цього Закону, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до частини девʼятої статті 23 цього Закону, як виняток з положень частини девʼятої статті 23 цього Закону звільняються з військової служби в запас у строки, визначені Указом Президента України", - написано в законі.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Кабінет міністрів у місячний строк з дня набрання чинності цим законом має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

Нардепка фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко додала, що закон проголосували за процедурою ad-hoc за основу і вцілому.

"Нарешті президент зможе їх звільнити. Насправді, він міг звільнити їх і своїм указом, але прийняли відповідний закон. Що дуже важливо, на комітеті (з питань нацбезпеки) представники «ЄС» наполягли на відстрочці 12 місяців щодо мобілізації строковиків. Хоч в законопроєкті президента було 6 місяців. Прийнято саме 12 місяців", - додала вона.

Водночас голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголосив, що це - "дуже очікуване рішення. Тепер чекаємо рішення президента (підписання Указу, - Ред.)".

Нагадаємо, що закон подав до параламенту президент Володимир Зеленський та визначив його невідкладним.

