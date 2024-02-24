ЗСУ знищили ще 770 російських окупантів за добу, – Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 770 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 409 010 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 409010 (+770) осіб,
- танків ‒ 6534 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12425 (+15) од,
- артилерійських систем – 9952 (+36) од,
- РСЗВ – 999 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 684 (+2) од,
- літаків – 340 (+1) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7659 (+31),
- крилаті ракети ‒ 1905 (+2),
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12988 (+28) од,
- спеціальна техніка ‒ 1576 (+1)
Дані уточнюються.