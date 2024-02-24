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ЗСУ знищили ще 770 російських окупантів за добу, – Генштаб

Загалом Росія вже втратила в Україні 409 010 військових.

ЗСУ знищили ще 770 російських окупантів за добу, – Генштаб
Фото: скріншот відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 770 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 409 010 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.24 орієнтовно склали:

втрати росіян
Фото: Генштаб
втрати росіян

  • особового складу ‒ близько 409010 (+770) осіб,
  • танків ‒ 6534 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12425 (+15) од,
  • артилерійських систем – 9952 (+36) од,
  • РСЗВ – 999 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 684 (+2) од,
  • літаків – 340 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7659 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 1905 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12988 (+28) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1576 (+1)

Дані уточнюються.

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