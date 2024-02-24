Російський літак А-50 збили з радянського ЗРК С-200, - ЗМІ

Ці ЗРК почали розробляти в СРСР 60 років тому, пізніше С-200 пройшов кілька модернізацій.

Українські Сили оборони збили російський літак А-50 із радянського ЗРК С-200.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на власні джерела в ГУР МО.

За словами джерела видання, російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 вдалося збити із зенітного ракетного комплексу дальнього радіуса дії С-200.

Ці ЗРК почали розробляти в СРСР 60 років тому, пізніше С-200 пройшов кілька модернізацій.

Росіяни в липні 2023 року почали заявляти, що по об'єктах в РФ та на окупованих територіях були завдані удари ракетами від комплексу С-200. Українці нібито переробили ЗРК для ударів по наземних цілях і завдають ударів ракетами 5В28.

В свою чергу, ексзаступник начальника генштабу ЗСУ, Ігор Романенко (відповідав за систему ППО) розповів, що українські військові відпрацьовували на тренуваннях застосування ракети С-200 по наземних цілях.

Британська розвідка у серпні 2023 року також підтверджувала, що ЗСУ використовують С-200 як балістичну ракету для наземних цілей.