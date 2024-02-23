Головне за п’ятницю, 23 лютого: збиття ще одного літака А-50, наслідки ворожої атаки на Дніпро, безпекова угода з Данією

Увечері 23 лютого українські військові збили ще один російський літак А-50.

Інформацію підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Олещук подякував Головному управлінню розвідки Міноборони і усім, хто забезпечив результат.

ГУР зазначило, що збитий А-50 - нова модернізована російська версія літака.

"Це повітряний командний пункт, який держава-агресор використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації. Збиття А-50У ― черговий серйозний удар по потенціалу та можливостях терористичної Москви", - наголосила українська розвідка.

За даними ГУР, різке падіння швидкості та висоти підбитого літака зафіксували поблизу міста Єйськ.

Вперше росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 з бортовим номером RF-50601 "Красный" в небі над Україною у січні цього року. Тоді також стало відомо про ушкодження літака-командного пункту Іл-22М11.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 58 бойових зіткнень.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіяни у районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 31 раз намагався прорвати оборону наших військ, але успіху не мав.

Ворог завдав 5 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 - по зенітних ракетних комплексам противника. Підрозділи ракетних вдарили по пункту управління, трьох артилерійських засобах, складу боєприпасів та по двох РЛС ЗРК “Тор” противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 23 лютого – в нашій новині.

У Дніпрі рятувальники спершу дістали з-під завалів будинку тіло однієї жертви, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"З-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав в своїй квартирі", - зазначив очільник області.

Також рятувальники шукали жінку, яка на момент атаки росіян була вдома. Згодом Лисак заявив, що її знайшли між 8 і 9 поверхами. Тож кількість загиблих зросла до двох осіб.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що 24 лютого в Дніпрі буде день жалоби.

Зустріч із польськими урядовцями 23 лютого на кордоні не відбулась, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми розуміємо складності, з якими стикається польський уряд. І ми готові допомогти у вирішенні цієї ситуації. Ми йдемо на зустріч. Президент України запропонував керівництву Польщі майданчик, аби домовитися та знайти компроміс. Тут, на кордоні. Як рівні партнери та союзники... Але, на жаль, така зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулась", - заявив Шмигаль.

Подробиці – в новині.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив ключове рішення щодо створення Національного військово-меморіального кладовища.

Він зазначив, що уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті. Мова йде про 515 млн гривень, які виділяють на будівництво та функціонування в цьому році.

Шмигаль також повідомив, що Національне військово-меморіальне кладовище стане центральним місцем, де кожен зможе віддати шану полеглим героям нашої Батьківщини. “Це буде особливе місце, де перетинаються скорбота, гордість, біль, повага, безмежна вдячність та вічна пам’ять. Для Міністерства у справах ветеранів це одне з головних завдань на цей рік”, – написав Шмигаль.

Українські фермери привезли на кордон з Польщею сільськогосподарську техніку, пошкоджену або знищену російськими загарбниками.

Відсьогодні вона буде розміщена на пункті пропуску «Краківець-Корчова». Таким чином українські аграрії хочуть показати польським протестувальникам, в яких умовах зараз працюють фермери в Україні.

Серед розстріляної аграрної техніки є трактори, обприскувач, вантажівка ГАЗ-53 і комбайни з деокупованих територій Херсонської області. Наприклад, трактор К-701 наданий підприємством, яке знаходиться на території Білозерської селищної громади. Господарство було в окупації з березня по листопад 2022 року. Окупанти знищили фактично всю техніку, вкрали врожай. Від ворожих обстрілів на території підприємства залишились лише руїни та воронки від снарядів. Прямі збитки цього підприємства склали близько 5 млн євро.

Українські фермери наголошують, що борються за врожай ціною свого життя. У 2023 році лише в Херсонській області, на деокупованих територіях, на російських мінах підірвалось 20 аграріїв, п’ятеро загинули.

Данія підписала двосторонню безпекову угоду з Україною, повідомив президент Володимир Зеленський. Договір передбачає підтримку українців на суму 1,8 млрд євро в цьому році.

Документ підписали під час перебування голови уряду Данії Метте Фредеріксен в Україні. Данія стала четвертою країною, яка поставила підпис під двосторонніми гарантіями безпеки для України.

"Сильний документ, який підтверджує непохитну підтримку Данією нашого народу. Зокрема, на суму щонайменше 1,8 млрд євро в поточному році. Данія також підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через авіаційну коаліцію: надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів, навчання, обслуговування", – сказав Зеленський.

Докладніше – в новині.

Президент США Джо Байден оголосив нові санкції проти Росії. Обмежувальні заходи оголошені через повномасштабне вторгнення в Україну і смерть російського політика Навального в колонії, пише The Guardian.

На сайті Білого дому опубліковано заяву американського президента щодо понад 500 нових санкційних заходів. Санкції спрямовані проти осіб, пов'язаних з ув'язненням Навального, а також проти російського фінсектору, оборонно-промислової бази, закупівельних мереж і тих, хто ухиляється від обмежувальних заходів.

Байден вважає, що санкції "гарантують, що Путін заплатить ще більшу ціну за свою агресію за кордоном і репресії вдома".

"Ми також накладаємо нові експортні обмеження на майже 100 організацій, які надають підтримку російської військової машини. Ми вживаємо заходів для подальшого скорочення енергетичних доходів Росії. І я доручив своїй команді посилити підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та тих, хто бореться за демократію в усьому світі", – сказав Байден.

Президент США сказав, що через два роки цієї війни народ України продовжує воювати з величезною мужністю. Але в українців бракує боєприпасів, і саме тому потрібно якомога швидше ухвалити нове фінансування.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!