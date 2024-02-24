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Бербок відвідала Одесу

Її супроводжував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Бербок відвідала Одесу
Анналена Бербок
Фото: EPA/UPG

В Одесу в суботу, 24 лютого, у супроводі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби прибула глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Інтферкас-Україна. 

"Останні два роки показали: ні ракети, ні 731 день бомбардувального терору не зможуть зломити волю України до свободи. Українці ніколи не були такими рішучими, а ми, європейці, ніколи не були такими єдиними", – заявила Бербок на пресконференції з Кулебою в Одесі.

Бербок наголосила, що Одеський порт символізує стійкість України.

Крім того, вона нагадала, що Україна і Німеччина готуються до конференції з відновлення в Берліні.

 

"Ми організуємо конференцію з відновлення в Берліні, щоб зі страждань і руйнувань виросло нове. Ми також хочемо й надалі розширювати економічне співробітництво, тому що наше спільне майбутнє – в ЄС", – зазначила міністр.

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