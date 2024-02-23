Бербок – Лаврову: "Зупиніть війну негайно"
Бербок – Лаврову: "Зупиніть війну негайно"
"Пандемія шахрайства" в Україні: кількість справ б'є рекорди
"Пандемія шахрайства" в Україні: кількість справ б'є рекорди
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Мобілізувати науковців. Чи відхилить Рада дискусійні норми?
Бундестаг проголосував за надання Україні далекобійної зброї, але без Taurus
Бундестаг проголосував за надання Україні далекобійної зброї, але без Taurus
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про демобілізацію строковиків
Центр протидії дезінформації розповів подробиці про так званого "сина Сирського"
Центр протидії дезінформації розповів подробиці про так званого "сина Сирського"
Чи є шанс у донецького «Шахтаря» пройти марсельський бар’єр?
Чи є шанс у донецького «Шахтаря» пройти марсельський бар’єр?
​Дані Алвес — від одного з найтитулованіших футболістів в історії до засудженого
​Дані Алвес — від одного з найтитулованіших футболістів в історії до засудженого
ГоловнаСвіт

Данія підписала з Україною безпекову угоду

Цьогоріч Україна має отримати від данців підтримки на 1,8 млрд євро. 

Данія підписала з Україною безпекову угоду
метре Фредеріксен і Володимир Зеленський підписали угоду про безпекові гарантії
Фото: скріншот

Данія підписала двосторонню безпекову угоду з Україною, повідомив президент Володимир Зеленський. Договір передбачає підтримку українців на суму 168 млрд євро в цьому році.

Документ підписали під час перебування голови уряду Данії Метте Фредеріксен в Україні. Данія стала четвертою країною, яка поставила підпис під двосторонніми гарантіями безпеки для України.

"Сильний документ, який підтверджує непохитну підтримку Данією нашого народу. Зокрема, на суму щонайменше 1,8 млрд євро в поточному році. Данія також підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через авіаційну коаліцію: надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів, навчання, обслуговування", – сказав Зеленський.

Безпекові гарантії: чого прагне Україна

За дорученням Володимира Зеленського весною 2022-го була створена Міжнародна робоча група з питань гарантій безпеки, яку очолили Андерс Фог Расмуссен і Андрій Єрмак. У вересні 2022 група презентувала Київський безпековий договір. 

У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. Президент сказав, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів держава не має, тож це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіації – і підписанти гарантій працюватимуть над тим, аби закрити ці потреби. До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни, хоча від початку документ орієнтований саме на "Велику сімку".

У липні країни Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства України у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Докладно про це – в матеріалі "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".

5 грудня у Києві представники ЄС та Міноборони визначили дев'ять пріорітетів довгострокових гарантій безпеки для України. Серед іншого, йдеться про співпрацю ЄС з українською оборонною промисловістю.

12 січня першу безпекову угоду Україна підписала з Великою Британією. Сторони уклали "Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії". Він діятиме десять років і може бути продовженим. Більше про договір – тут: "Оборонна угода з Великою Британією. Позитивний старт".

16 лютого Німеччина стала другою країною, яка підписала угоду про безпекові гарантії. Того ж дня такий документ підписала і Франція. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies