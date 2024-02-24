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Глава Єврокомісії запевнила: Євросоюз буде допомагати Україні скільки буде потрібно

Глава Єврокомісії запевнила у фінансовій пітримці України.

Глава Єврокомісії запевнила: Євросоюз буде допомагати Україні скільки буде потрібно
Урсула фон дер Ляєн
Фото: скріншот

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції у Гостомелі пообіцяла українцям, що Європа буде допомагати Києву стільки, скільки це буде потрібно. 

"Сьогодні ми зібралися тут з усією Європою, щоб віддати шану вашій мужності. Саме ви дали шанс українському опору. І подивіться на все, що досягла Україна з того часу. На суші - ви вигнали росію з половини територій, які вона захопила. Ви витіснили російський флот на морі і відновили морський коридор до всього світу. Ваша оборона стала неймовірно ефективною у повітрі. Ви захищаєте своїх людей від російських ракет та дронів", — сказала фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Європа надалі підтримуватиме Україну фінансово. 

"Сьогодні ми тут, щоб сказати, що Європа буде допомагати вам стільки, скільки буде потрібно. Буде фінансова підтримка, більше боєприпасів, більше тренувань для ваших військ, більше засобів ППО та більше інвестицій в оборонну промисловість Європи та України, — додає вона.

Також, дипломатка порівняла знищений літак "Мрія" з мрією про вільну Україну. І запевнила, що Росії не вдасться знищити український народ.

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