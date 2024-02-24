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Австралія ввела додаткові фінансові санкції проти Росії

Нові санкції зачипили причетних до депортації українських дітей до РФ.

Австралія ввела додаткові фінансові санкції проти Росії

Австралія ввела додаткові візові заборони та фінансові санкції щодо 55 російських громадян та 37 організацій, пов'язаних з агресією РФ проти України.

Про це ідеться на сайті МЗС Австралії.

"Сьогодні уряд Австралії запровадив додаткові цільові фінансові санкції та заборону на поїздки щодо 55 осіб, а також цільові фінансові санкції щодо 37 організацій", – йдеться у повідомленні.

Нові санкції стосуються тих, хто причетний до депортації Росією українських дітей з регіонів, які тимчасово контролюються Росією.

"Ми також наклали санкції на об’єкти російської оборони, енергетики, засобів масової інформації та мінеральної сировини, а також об’єкти, залучені до російських закупівельних мереж у Білорусі, Ірані та Північній Кореї. Ці санкції відображають позицію уряду Австралії про те, що ті, хто підтримує незаконну війну Росії, відчують наслідки", – зазначають у МЗС Австралії.

Загалом Австралія вже запровадила понад 1200 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну.

"Через два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Австралія оплакує втрати України, і ми непохитно підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Австралія залишається непохитною у підтримці України в самообороні та притягненні до відповідальності винних у незаконному та аморальному вторгненні Росії", – ідеться у заяві МЗС Автралії.

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