Австралія ввела додаткові фінансові санкції проти Росії

Австралія ввела додаткові візові заборони та фінансові санкції щодо 55 російських громадян та 37 організацій, пов'язаних з агресією РФ проти України.

Про це ідеться на сайті МЗС Австралії.

"Сьогодні уряд Австралії запровадив додаткові цільові фінансові санкції та заборону на поїздки щодо 55 осіб, а також цільові фінансові санкції щодо 37 організацій", – йдеться у повідомленні.

Нові санкції стосуються тих, хто причетний до депортації Росією українських дітей з регіонів, які тимчасово контролюються Росією.

"Ми також наклали санкції на об’єкти російської оборони, енергетики, засобів масової інформації та мінеральної сировини, а також об’єкти, залучені до російських закупівельних мереж у Білорусі, Ірані та Північній Кореї. Ці санкції відображають позицію уряду Австралії про те, що ті, хто підтримує незаконну війну Росії, відчують наслідки", – зазначають у МЗС Австралії.

Загалом Австралія вже запровадила понад 1200 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну.

"Через два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Австралія оплакує втрати України, і ми непохитно підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Австралія залишається непохитною у підтримці України в самообороні та притягненні до відповідальності винних у незаконному та аморальному вторгненні Росії", – ідеться у заяві МЗС Автралії.