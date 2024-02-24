Четверо західних лідерів прибули до Києва з нагоди другої річниці війни, – Reuters

Джорджія Мелоні проведе відеоконференцію з Києва за участю лідерів країн G7.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та ​​прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні під час відвідин Лампедузи, 17 вересня 202

З нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, до Києва приїхали прем'єри Італії, Канади та Бельгії, а також глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Reuters.

Так, до Києва з візитом прибули прем'єр-міністри Італії – Джорджія Мелоні, Канади – Джастін Трюдо та Бельгії –Александр де Кроо, а також глава Єврокомісії – Урсула фон дер Ляєн.

"Мелоні, Трюдо, де Кроо та фон дер Ляєн разом прибули до української столиці потягом із сусідньої Польщі", – йдеться у заяві італійського уряду.

Таким чином західні дипломати демонструють солідарність з Україною у другу річницю повномасштабного російського вторгнення.

Очікується, що Мелоні проведе відеоконференцію з Києва за участю лідерів країн G7. Президент України Володимир Зеленський також приєднається до дискусії.