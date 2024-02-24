У знищеному пожежею іспанському будинку мешкали українці

Кілька родин змушені вже вдруге будувати життя з нуля після того, як вогонь залишив їх без житла.

У житловому будинку в іспанській Валенсії, який у четвер зазнав руйнування через масштабну пожежу, мешкало кілька родин українських біженців. Як повідомляє BBC, жінці з сином та подружжю вдалося врятуватися.

Наші співгромадяни вчасно помітили загоряння та залишили споруду. За їхніми свідченнями, вогонь поширювався з величезною швидкістю. Вже за 10 хвилин після появи диму увесь будинок було охоплено полум'ям. Станом на вечір п'ятниці повідомляли про 10 загиблих. Іспанські слідчі проводять розслідування щодо того, чи не вплинуло на інцидент порушення будівельних норм та використання недостатньо вогнетривких матеріалів.

Влада Валенсії запропонувала усім мешканцям допомогу у вигляді тимчасового розміщення у готелі. Українська громада міста згуртувалася: було створено чат у соцмережах, до якого вже долучилися близько 500 людей, щоб надати співвітчизникам допомогу. Як розповіла журналістам одна з українок: "Ми тікали від бомб, а тепер вогонь лишив нас з нічим. Але ми достатньо сильні, щоб об'єднатися та підтримувати одне одного".