Іспанія надасть новий пакет військової допомоги для України, - Кулеба

Голова української дипломатії Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм іспанським колегою.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“Іспанія підготує новий пакет військової допомоги для України, який включатиме боєприпаси”, - написав Кулеба.
Він додав, що обговорив з колегою українську Формулу миру та Глобальний саміт миру в Швейцарії.
“Ми погодилися, що вступ України до ЄС йде по плану”, - підсумував Кулеба.
- Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що країна погодила пакет військової допомоги Україні на 1,7 млрд крон (247,40 млн доларів).
- Канада приєднається до ініціативи Чехії і виділить фінансування на закупівлю боєприпасів для України поза межами НАТО.
- Нова Зеландія повідомила про виділення нової допомоги Україні на 25,9 млн новозеландських доларів ($15,9 млн).