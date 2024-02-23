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Іспанія надасть новий пакет військової допомоги для України, - Кулеба

Новий пакет міститиме боєприпаси.

Іспанія надасть новий пакет військової допомоги для України, - Кулеба
Іспанія надасть новий пакет військової допомоги для України
Фото: Олексій Резніков у Telegram

Голова української дипломатії Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм іспанським колегою.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Іспанія підготує новий пакет військової допомоги для України, який включатиме боєприпаси”, - написав Кулеба.

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Він додав, що обговорив з колегою українську Формулу миру та Глобальний саміт миру в Швейцарії. 

“Ми погодилися, що вступ України до ЄС йде по плану”, - підсумував Кулеба.

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