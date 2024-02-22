Данія оголосила про пакет допомоги Україні на 247 млн доларів

Прем’єр-міністр країни заявила, що “час Україні не допомагає, на полі бою важлива лише дія”.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що країна погодила пакет військової допомоги Україні на 1,7 млрд крон (247,40 млн доларів), передає The Guardian.

На пресконференції вона сказала:

“Час Україні не допомагає, на полі бою важлива лише дія. Боротьба України за волю – наша боротьба”, – сказала Фредеріксен.

Раніше Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію.

Тим часом Міноборони Данії заявило, що Україна отримає перші данські F-16 цього літа. Міністр оборони Данії зазначив, що важко встановити чіткий графік передачі винищувачів, оскільки це залежать від декількох умов.