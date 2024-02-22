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Ексдиректор Азово-Сиваського національного природного парку заочно отримав підозру у колабораціонізмі

Серед іншого, дослідження українських науковців він видавав за російські.

Ексдиректор Азово-Сиваського національного природного парку заочно отримав підозру у колабораціонізмі
Колишній директор Азово-Сиваського національного природного парку Євген Поповчук
Фото: henichesk.rayon.in.ua

Депутат однієї з міськрад Херсонщини під час тимчасової окупації регіону перейшов на бік ворога. Йому повідомили про підозру, повідомляє Херсонська ОВА. До повномасштабного вторгнення чоловік працював директором Азово-Сиваського національного природного парку. Його посада прирівнюється до роботи правоохоронного органу. 

Згідно з інформацією з відкритих джерел, йдеться про Євгена Поповчука.

Херсонська ОВА зазначаж, що після захоплення армією РФ територій, підозрюваний знехтував своїми обов’язками. Він допустив механічне скошування трави на 40 гектарах острова Куюк-Тук та 130 гектарах острова Бірючий – заповідних зонах. Це завдало збитків на 726 тис. грн.

У лютому 2023 року окупанти перейменували заповідник на «Государственное автономное учреждение «Азово-Сивашский национальный парк». Підозрюваний його очолив та почав працювати під юрисдикцією країни-агресорки. Дослідження українських науковців він видавав за російські.

Також чоловік був кандидатом у депутати від партії «єдина росія» і брав участь у виборах до псевдооргану – «Генического муниципального округа Херсонской области». 

Чоловікові заочно повідомлено про підозру в службовій недбалості та колабораціонізмі.

Азово-Сиваський національний прироодний парк розташований на косі Бирючий острів, в західній частині Азовського моря, на території півдня Херсонської області. Створений 25 лютого 1993 року шляхом перетворення Азово-Сиваського заповідника в національний природний парк. Загальна площа парку – 52 154 га. 

Минулого місяця СБУ заявила про викриття мешканки села на Херсонщині у колабораціонізмі. Спецслужба стверджує, що жінка закликала українців голосувати за приєднання регіону до Росії.

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