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СБУ заявила про викриття мешканки села на Херсонщині у колабораціонізмі

Спецслужба стверджує, що жінка закликала українців голосувати за приєднання регіону до Росії.

СБУ заявила про викриття мешканки села на Херсонщині у колабораціонізмі
Фото: СБУ

СБУ заявила про викриття мешканки села на Херсонщині у колабораціонізмі.

За даними спецслужби, фігуранткою є мешканка села Дудчани Бериславського району. Після окупації громади вона добровільно вступила до місцевого “виборчкому” і агітувала односельчан проголосувати за приєднання регіону до складу Росії.

Зазначається, що для збору підписів вона обходила двори у супроводі озброєних загарбників. У разі відмови брати участь у псевдореферендумі, людям погрожували ув’язненням та конфіскацією майна.

Крім того, за даними СБУ, жінка брала участь в агітаційно-масових заходах гауляйтера Сальдо.

СБУ повідомляє, що за співпрацю з окупантами жінка отримала одноразову грошову виплату у розмірі 50 тис. російських рублів та можливість вільного пересування місцевістю.

Співробітники СБУ розшукали і затримали жінку у ході стабілізаційних заходів на деокупованій території Херсонщини.

Їй повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Жінці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Минулого тижня СБУ повідомила, що на Херсонщині затримали ще двох колаборантів, які змушували односельчан “голосувати” на псевдореферендумі. Слідство встановило, що у разі відмови підтримати агресора, зловмисники погрожували «здати» односельчан озброєним рашистам, які супроводжували їх під час дворових обходів.

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