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У Мукачеві вночі невідомий кинув гранату на подвірʼя депутата Закарпатської облради

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

У Мукачеві вночі невідомий кинув гранату на подвірʼя депутата Закарпатської облради
Фото: ГУ Нацполіції в Закарпатській області

Сьогодні, 23 січня, близько 4-ої години ранку на головний пульт центрального спостереження поліції охорони надійшов сигнал «тривога» із одного з обʼєктів, а саме з приватного будинку в Мукачеві, повідомляє обласна поліція. 

На місце негайно прибув наряд поліції. Зʼясувалося, що господар помешкання – депутат Закарпатської обласної ради. «Тривожну кнопку» натиснув охоронець, який почув звук вибуху на подвірʼї.

На місце додатково прибула слідчо-оперативна група Мукачівського районного управління поліції та криміналістична лабораторія Головного управління Нацполіції в Закарпатській області. 

Зʼясувалося, що на територію двору невідома особа закинула гранату. Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав.

Оперативники працюють над розкриттям цього злочину та затриманням підозрюваного. 

Слідчі кваліфікують подію за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, тобто Умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху. Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, 15 грудня на Закарпатті під час сесії сільради один із депутатів підірвав гранати. На сесії обговорювалося питання прийняття бюджету. Згодом депутату обрали запобіжний захід. Підозрюваного триматимуть під вартою без права внесення застави.

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