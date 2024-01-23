Доставка газу до осель харків'ян відновиться одразу ж після усунення всіх наслідків російської атаки та проведення ремонтних робіт.

Газмережі ліквідували аварію на харківському газопроводі, яка сталася внаслідок ворожого ракетного обстрілу.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

“рф зранку, 23 січня, влучили в газопровід середнього тиску на території Харкова. Упродовж цієї зими аналогічних за масштабом влучань по газорозподільній сфері в місті не було. Аварійно-диспетчерські бригади Газмережі одразу розпочали ліквідацію аварії. Роботи на об'єкті триватимуть до повної ліквідації наслідків, загоряння зупинили”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що доставка газу до осель харків'ян відновиться одразу ж після усунення всіх наслідків російської атаки та проведення ремонтних робіт.

Сьогодні вранці Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл України. Сили ППО збили 21 із 41 ракети. Зокрема, росіяни ударили по Харкову: повністю зруйновано під'їзд будинку, пошкоджено газопровід.