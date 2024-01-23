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Росія здійснила запуск крилатих і балістичних ракет (доповнено)

Ворог підняв у небо носії крилатих і аеробалістичних ракет. 

Російська армія близько 6 ранку 23 січня здійснила запуск ракет. 

Це носії крилатих ракет Ту-95 МС і носії "Кинджалів" Ту-22М3. Стосовно останніх, то станом на 6:18 в повітряному просторі росіян два таких літаки злетіли з аеродрому Оленья і два – з Шайковки, повідомили в Повітряних силах

Спершу окупанти випустили дві групи крилатих ракет. О 7:10 Повітряні сили повідомили про балістику на Дніпро.

Вибухи лунали в Києві.

У Повітряному просторі України станом на 6:29 зафіксовані крилаті ракети. Перша група – на межі Київської та Черкаської області, курс південно-західний. Друга група в північній частині Полтавської, курс південно-західний.

Тривога оголошена по все країні, потрібно бути в укриттях незалежно від області. 

Правила під час повітряної тривоги
Фото: МВС
Правила під час повітряної тривоги

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