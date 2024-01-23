Росія здійснила запуск крилатих і балістичних ракет (доповнено)

Російська армія близько 6 ранку 23 січня здійснила запуск ракет.
Це носії крилатих ракет Ту-95 МС і носії "Кинджалів" Ту-22М3. Стосовно останніх, то станом на 6:18 в повітряному просторі росіян два таких літаки злетіли з аеродрому Оленья і два – з Шайковки, повідомили в Повітряних силах.
Спершу окупанти випустили дві групи крилатих ракет. О 7:10 Повітряні сили повідомили про балістику на Дніпро.
Вибухи лунали в Києві.
У Повітряному просторі України станом на 6:29 зафіксовані крилаті ракети. Перша група – на межі Київської та Черкаської області, курс південно-західний. Друга група в північній частині Полтавської, курс південно-західний.
Тривога оголошена по все країні, потрібно бути в укриттях незалежно від області.