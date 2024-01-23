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Уночі росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова, є пошкодження

Наразі інформації про постраждалих немає.

Уночі росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова, є пошкодження
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов

Російські війська вночі вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрацї Олег Синєгубов у Telegram.

"Є пошкодження приватного будинку. Огляд місць профільними службами триває", – написав він.

Наразі інформації про постраждалих немає.

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  • Останнім часом Росія посилила свої атаки на Харків. Місто зазнає обстрілів, як правило, з зенітно-ракетних комплексів С-300 з території російського Бєлгорода. 
  • Учора росіяни також атакувалиа енергетичний об’єкт на Харківщині. Працівники, на щастя, не постраждали. Графіки відключень електроенергії в області не застосовуються.
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