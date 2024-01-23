Уночі росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова, є пошкодження

Російські війська вночі вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрацї Олег Синєгубов у Telegram.
"Є пошкодження приватного будинку. Огляд місць профільними службами триває", – написав він.
Наразі інформації про постраждалих немає.
- Останнім часом Росія посилила свої атаки на Харків. Місто зазнає обстрілів, як правило, з зенітно-ракетних комплексів С-300 з території російського Бєлгорода.
- Учора росіяни також атакувалиа енергетичний об’єкт на Харківщині. Працівники, на щастя, не постраждали. Графіки відключень електроенергії в області не застосовуються.