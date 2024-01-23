Уночі росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова, є пошкодження

Наразі інформації про постраждалих немає.

"Є пошкодження приватного будинку. Огляд місць профільними службами триває", – написав він.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрацї Олег Синєгубов у Telegra m.

Наразі інформації про постраждалих немає.

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