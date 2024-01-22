За день росіяни обстріляли вісім громад Сумщини

Сьогодні, 22 січня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська та Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 40 обстрілів Сумської області, під час яких пролунали 186 вибухів.

Зокрема, Великописарівську громаду росіяни обстріляли з артилерії, мінометів, гранатометів. Крім того та громаду скинули ВОГи з БпЛА та вдарили по ній FPV-дронами.

Також FPV-дронами атакували Білопільську громаду, а також вдарили по ній мінометами та артилерією.

На Краснопільську громаду скинули ВОГи з БпЛА та обстріляли її з мінометів.

Есманьську громаду російські окупанти обстріляли з мінометів та стрілецької зброї.

Свеську громаду армія РФ атакувала з мінометв та артилерії, а Юнаківськау - також з артилерії.

Хотінську та Середино-Будську громади окупаційні війська атакували з мінометів.