У Павлограді внаслідок ракетної атаки росіян загинула людина, - ОВА

Унаслідок ракетної атаки окупантів по Павлограду одна людина загинула, є постраждалі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Павлограді на цю хвилину один загиблий. Ще одному чоловікові медики зараз надають усю необхідну допомогу! Він живий", - написав він у Telegram.

Раніше повідомлялося про двох загиблих.