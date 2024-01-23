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У Павлограді внаслідок ракетної атаки росіян загинула людина, - ОВА

Ще одному чоловіку медики надають допомогу.

У Павлограді внаслідок ракетної атаки росіян загинула людина, - ОВА
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Фото: Facebook Сергія Лисака

Унаслідок ракетної атаки окупантів по Павлограду одна людина загинула, є постраждалі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Павлограді на цю хвилину один загиблий. Ще одному чоловікові медики зараз надають усю необхідну допомогу! Він живий", - написав він у Telegram.

Раніше повідомлялося про двох загиблих.

  • Сьогодні близько 6 ранку російська армія здійснила запуск ракет. Ворог бив із носіїв крилатих ракет Ту-95 МС і носіїв "Кинджалів" Ту-22М3. Вибухи лунали в Києві, Харкові, Павлограді.
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