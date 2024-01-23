​За добу ворог завдав трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, – Генштаб

Розпочалася 699 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Зранку російські окупанти завдали ракетного удару чотирма зенітними керованими ракетами С300/400 по цивільній інфраструктурі міст Харків та Балаклія Харківської області.

Авіаційних ударів зазнали: Гранів, Григорівка, Піщане Харківської області, Новоєгорівка, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області, Терни, Роздолівка, Богданівка, Хромове, Кліщіївка, Біла Гора, Майорське, Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Новомихайлівка, Старомайорське, Донецької області, Новодарівка Запорізької області, Качкарівка, Червоний Маяк, Зміївка, Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку наші захисники відбили чотири атаки ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку загарбників біля Тернів Донецької області та ще п'ять атак поблизу Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку відбили сім атак противника неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили десять атак противника в районах Степового, Авдіївки та ще сім атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 21 атаку.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив безуспішний штурм позицій українських військ.

Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ завдали ударів по одному пункту управління, одному артилерійському засобу та радіолокаційній станції противника.